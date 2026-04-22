19:01 22.04.2026 (обновлено: 19:08 22.04.2026)
"Урал" обыграл "Торпедо" в Первой лиге и сократил отставание от "Родины"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" обыграл московское "Торпедо" в домашнем матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги.
Встреча, которая прошла в среду в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Сильвие Бегич (13-я минута) и Роман Акбашев (22).
"Урал" с 55 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, "Торпедо" (38 очков) располагается на 11-й позиции.
В другом матче "Уфа" на своем поле со счетом 0:1 уступила "КАМАЗу" из Набережных Челнов, а ульяновская "Волга" дома со счетом 2:1 обыграла "Чайку" из села Песчанокопское (Ростовская область).
ФутболСпортРоссияЕкатеринбургНабережные ЧелныРоман АкбашевСильвие БегичУралТорпедо (Москва)УфаПервая Лига
 
