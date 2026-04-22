Семак не ответил, будет ли болеть за "Спартак" в матче с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
22:39 22.04.2026 (обновлено: 23:42 22.04.2026)
Семак не ответил, будет ли болеть за "Спартак" в матче с "Краснодаром"

Сергей Семак. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак уклонился от ответа на вопрос, будет ли болеть за московский "Спартак" в матче чемпионата России с "Краснодаром".
В среду в Москве "Зенит" сыграл вничью со счетом 0:0 со столичным "Локомотивом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На девятой компенсированной ко второму тайму минуте голкипер петербуржцев Денис Адамов отразил пенальти в исполнении нападающего "Локомотива" Николая Комличенко. "Зенит" лидирует в таблице чемпионата России с 56 очками, "Локомотив" (49 баллов) идет на третьей позиции. На второй строчке располагается "Краснодар" (54 очка), который проведет свой матч 26-го тура 23 апреля на выезде с московским "Спартаком" и в случае победы возглавит таблицу.
"Игорь Дивеев сказал, что рукой он мяча не коснулся. Мы потеряли сегодня два очка. Нам нужна была победа. Хотя надо отдать должное Адамову за то, что отразил пенальти. Буду ли завтра болеть за "Спартак"? Буду болеть за то, чтобы наши конкуренты теряли очки, а мы набирали", - сказал Семак журналистам.
В концовке матча футболисты "Локомотива" и "Зенита" устроили массовую потасовку после очередного попадания мяча в руку игрока "сине-бело-голубых" в штрафной, однако арбитр в этот раз не зафиксировал нарушения.
"Когда игра заканчивается дракой, это говорит о нервозности в судейской работе. Лишние карточки, странный пенальти. Хорошо, что так всё закончилось. Могло закончиться хуже", - добавил тренер.
