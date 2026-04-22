"Мне больно": тренер "Челси" Росеньор разочарован пятым поражением подряд - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
01:50 22.04.2026
"Мне больно": тренер "Челси" Росеньор разочарован пятым поражением подряд

Тренер "Челси" Росеньор назвал поражение от "Брайтона" самым трудным в карьере

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Челси" потерпел поражение от "Брайтона" со счетом 0:3 в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
  • Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор назвал это поражение самым трудным в своей карьере.
  • "Челси" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 48 очками и готовится к матчу полуфинала Кубка Англии против "Лидса".
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Лиам Росеньор назвал крупное поражение в матче чемпионата Англии против "Брайтона" самым трудным в карьере.
Во вторник "Челси" потерпел поражение от "Брайтона" со счетом 0:3 в матче 33-го тура Английской премьер лиги (АПЛ). Команда Росеньора потерпела поражение в пяти матчах чемпионата подряд, не забив ни одного гола.
"Это выступление было не на уровне в плане профессионализма. Это была действительно трудная ночь, самая трудная. Даже не здесь, в этом великолепном футбольном клубе, а в моей карьере. Некоторые вещи, которые я сегодня увидел, я больше никогда не хочу видеть", - приводит слова Росеньора Sky Sports.
"Вы должны спрашивать игроков. Если вы играете в элитном футбольном клубе или вообще в любом клубе, то даже обвинять вас в том, что вы сдались, должно быть недопустимо. Вот и все, что я скажу. Мне больно, я чувствую онемение. Это не представляет меня. Это никак не отражает футбольный клуб. Это должно измениться, начиная с полуфинала Кубка Англии в воскресенье", - добавил тренер.
"Челси" с 48 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпиона. В воскресенье "Челси" примет "Лидс" в матче полуфинала Кубка Англии.
ФутболСпортАнглияЛиам РосеньорЧелсиБрайтон энд Хоув АльбионАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
