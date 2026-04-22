"Мне больно": тренер "Челси" Росеньор разочарован пятым поражением подряд

Краткий пересказ от РИА ИИ "Челси" потерпел поражение от "Брайтона" со счетом 0:3 в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор назвал это поражение самым трудным в своей карьере.

"Челси" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 48 очками и готовится к матчу полуфинала Кубка Англии против "Лидса".

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Лиам Росеньор назвал крупное поражение в матче чемпионата Англии против "Брайтона" самым трудным в карьере.

Во вторник "Челси" потерпел поражение от "Брайтона" со счетом 0:3 в матче 33-го тура Английской премьер лиги (АПЛ). Команда Росеньора потерпела поражение в пяти матчах чемпионата подряд, не забив ни одного гола.

"Это выступление было не на уровне в плане профессионализма. Это была действительно трудная ночь, самая трудная. Даже не здесь, в этом великолепном футбольном клубе, а в моей карьере. Некоторые вещи, которые я сегодня увидел, я больше никогда не хочу видеть", - приводит слова Росеньора Sky Sports.

"Вы должны спрашивать игроков. Если вы играете в элитном футбольном клубе или вообще в любом клубе, то даже обвинять вас в том, что вы сдались, должно быть недопустимо. Вот и все, что я скажу. Мне больно, я чувствую онемение. Это не представляет меня. Это никак не отражает футбольный клуб. Это должно измениться, начиная с полуфинала Кубка Англии в воскресенье", - добавил тренер.