Реброва выгнали из сборной Украины по футболу
11:44 22.04.2026 (обновлено: 12:30 22.04.2026)
Реброва выгнали из сборной Украины по футболу

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сергей Ребров завершил работу в качестве главного тренера сборной Украины, сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Ребров сохранит должность вице-президента и члена исполкома УАФ. Имя нового главного тренера будет объявлено позднее.
«
"Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом предстоящей сборной", – сказал президент УАФ Андрей Шевченко.
Реброву 51 год, он возглавлял команду с июня 2023 года. Под его руководством национальная команда квалифицировалась на чемпионат Европы 2024 года, где заняла последнее, четвертое место в своей группе, а также не сумела отобраться на чемпионат мира 2026 года.
До этого Ребров возглавлял киевское "Динамо", с которым дважды выиграл чемпионат Украины. Специалист привел к трем чемпионским титулам венгерский "Ференцварош" и выиграл чемпионат ОАЭ с "Аль-Айном". В качестве игрока украинец выступал за донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", английские "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", турецкий "Фенербахче". В России Ребров стал чемпионом страны вместе с казанским "Рубином".
Сборная Украины по футболу - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
"Каждый раз убожество": Украина в ужасе от пролета мимо пятого ЧМ подряд
28 марта, 12:44
 
