"Реал" обыграл "Алавес" в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мадридский "Реал" одержал победу над "Алавесом" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Килиан Мбаппе (30-я минута) и Винисиус Жуниор (50). У гостей отличился Тони Мартинес (90+3).

"Реал" одержал первую победу за последние три матча чемпионата Испании. Команда Альваро Арбелоа, набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице. "Алавес" с 33 баллами располагается на 17-й строчке.

В следующем матче "Реал" 24 апреля сыграет в гостях с "Бетисом", днем позднее "Алавес" примет "Мальорку".

Результаты других матчей дня:

"Атлетик" - "Осасуна" - 1:0;

"Мальорка" - "Валенсия" - 1:1;