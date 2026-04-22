"Реал" обыграл "Алавес" в матче чемпионата Испании - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
"Реал" обыграл "Алавес" в матче чемпионата Испании

"Реал" обыграл "Алавес" в матче чемпионата Испании по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Реал» обыграл «Алавес» в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:1.
  • Мячи в составе «Реала» забили Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.
  • «Реал» одержал первую победу за последние три матча чемпионата Испании и занимает второе место в турнирной таблице с 73 очками.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мадридский "Реал" одержал победу над "Алавесом" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Килиан Мбаппе (30-я минута) и Винисиус Жуниор (50). У гостей отличился Тони Мартинес (90+3).
"Реал" одержал первую победу за последние три матча чемпионата Испании. Команда Альваро Арбелоа, набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице. "Алавес" с 33 баллами располагается на 17-й строчке.
В следующем матче "Реал" 24 апреля сыграет в гостях с "Бетисом", днем позднее "Алавес" примет "Мальорку".
Результаты других матчей дня:
"Атлетик" - "Осасуна" - 1:0;
"Мальорка" - "Валенсия" - 1:1;
"Жирона" - "Бетис" - 2:3.
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Захарян вернулся в заявку "Реал Сосьедад" после пропуска финала Кубка
Вчера, 20:10
 
