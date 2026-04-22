Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:37 22.04.2026 (обновлено: 12:35 22.04.2026)
Фетисов назвал дату приезда Овечкина в Россию

Фетисов: Овечкин приедет в Россию в середине мая

© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
© Фото : x.com/capitals
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин собирается приехать в Россию примерно в середине мая.
  • По итогам регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона "Вашингтон" не смог пробиться в плей-офф, при этом Овечкин заявил, что практически уверен, что игра против "Коламбуса" не стала для него последней в НХЛ.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин собирается приехать в Россию примерно в середине мая, рассказал РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
По итогам регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона "Вашингтон" не смог пробиться в плей-офф. На прошлой неделе Овечкин заявил на пресс-конференции, что "практически уверен в том, что (заключительная в регулярном чемпионате) игра против "Коламбуса" не стала для него последней в НХЛ", и добавил, что ему нужно принять решение относительного того, проводить ли в Вашингтоне" следующий сезон.
"Я думаю, (приедет) где-то в середине мая", - сказал Фетисов в ответ на вопрос о том, есть ли у него информация относительно даты приезда Овечкина в Россию.
Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
ХоккейАлександр ОвечкинВячеслав ФетисовВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)СпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    22.04 19:00
    Ротор
    Родина
  • Футбол
    22.04 19:45
    Локомотив
    Зенит
  • Футбол
    22.04 19:45
    Динамо Москва
    Рубин
  • Футбол
    22.04 20:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    22.04 21:00
    Реал Сосьедад
    Хетафе
  • Футбол
    22.04 21:45
    Байер
    Бавария
  • Футбол
    22.04 22:00
    Бернли
    Манчестер Сити
  • Футбол
    22.04 22:30
    Барселона
    Сельта
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала