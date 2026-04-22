Фетисов назвал дату приезда Овечкина в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин собирается приехать в Россию примерно в середине мая.
- По итогам регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона "Вашингтон" не смог пробиться в плей-офф, при этом Овечкин заявил, что практически уверен, что игра против "Коламбуса" не стала для него последней в НХЛ.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин собирается приехать в Россию примерно в середине мая, рассказал РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
По итогам регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона "Вашингтон" не смог пробиться в плей-офф. На прошлой неделе Овечкин заявил на пресс-конференции, что "практически уверен в том, что (заключительная в регулярном чемпионате) игра против "Коламбуса" не стала для него последней в НХЛ", и добавил, что ему нужно принять решение относительного того, проводить ли в Вашингтоне" следующий сезон.
Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.