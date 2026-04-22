Российские школьники завоевали медали на Менделеевской олимпиаде по химии
13:49 22.04.2026 (обновлено: 16:04 22.04.2026)
Российские школьники завоевали медали на Менделеевской олимпиаде по химии

© Фото : МГУ имени М.В.Ломоносова/ВКонтактеНаграждение участников 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии
Награждение участников 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все участники сборной России завоевали золотые или серебряные медали на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии.
  • Золото получили семь россиян, серебро — восемь.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские школьники завоевали 15 золотых и серебряных медалей на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, передает корреспондент РИА Новости.
В сборную России входили 15 победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии. Все они получили золото и серебро: у семерых золотые медали (это лучший результат среди стран-участниц), у восьмерых — серебряные.
Золота удостоились также химики из Китая, Вьетнама, Казахстана, Венгрии и Израиля, серебра — из Узбекистана, Турции, Туркмении, Белоруссии и Монголии, а бронзы — из Шри-Ланки, Азербайджана, Бразилии, Кубы, Саудовской Аравии, Северной Македонии и Армении.
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии — одна из самых престижных химических школьных олимпиад в мире, международный статус которой признает ЮНЕСКО.
Организатором традиционно выступает химический факультет МГУ, а с 2017 года — Фонд Андрея Мельниченко.
Московские школьники на Международной выставке научного и технического творчества молодежи Youth International Science в Индонезии - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Московские школьники стали лауреатами международной выставки в Индонезии
17 апреля, 13:44
 
