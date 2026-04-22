Дефицит воды в бассейне Аральского моря может удвоиться к 2040 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТАШКЕНТ, 22 апр – РИА Новости. Дефицит водных ресурсов в бассейне Аральского моря к 2040 году может увеличиться вдвое – до 20 миллиардов кубометров в год, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
"По оценкам экспертов, уже к 2040 году дефицит водных ресурсов в бассейне Аральского моря может увеличиться практически вдвое – до 20 миллиардов кубометров в год. Это создаёт дополнительные риски для питьевого водоснабжения, экологии, аграрного сектора, энергетики и социальной стабильности", - цитирует выступление Мирзиеева его пресс-служба.
По его оценке, роль и значение фонда ещё больше возрастают в условиях изменения климата и роста водопотребления, ведущих к нарастанию водного стресса в Центральной Азии. "При этом наши страны занимают одни из самых низких позиций по эффективности использования водных ресурсов. В сельском хозяйстве для создания добавленной стоимости в размере одного доллара наши страны используют почти три кубометра воды, а в мире – в среднем вдвое меньше", - отметил Мирзиеев.
"Складывающаяся в регионе ситуация требует от нас совместной выработки и реализации продуманных и комплексных решений в водно-энергетической и экологической сферах", - добавил узбекистанский лидер.
Международный фонд спасения Арала был создан в соответствии с решением глав государств Центральной Азии, принятым 4 января 1993 года в Ташкенте. Его цель улучшения социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря. В настоящий момент в фонде с 2024 года председательствует Казахстан.
Аральское море - бессточное соленое озеро на границе Казахстана и Узбекистана, занимало до середины XX века около 68 тысяч квадратных километров и было четвертым по площади в мире. С 1960 годов оно стало быстро мелеть из-за забора воды из рек Амударья и Сырдарья для орошения.
