"Макс" назвал страны-лидеры по числу пользователей - РИА Новости, 22.04.2026
10:07 22.04.2026
"Макс" назвал страны-лидеры по числу пользователей

Узбекистан, Белоруссия и Казахстан стали лидерами по использованию "Макса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Узбекистан, Белоруссия и Казахстан стали лидерами по использованию онлайн-платформы "Макс" в зарубежных странах.
  • На начало апреля в приложении "Макса" зарегистрировались 110 миллионов человек, ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Узбекистан, Белоруссия и Казахстан стали лидерами по использованию онлайн-платформы "Макс" в зарубежных странах, рассказали в пресс-службе платформы.
"Узбекистан, Беларусь и Казахстан стали лидерами по использованию Max за рубежом", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что платформой также пользуются в Таджикистане и Киргизии.
Всего же регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. В прошлом ноябре возможность звонить и отправлять сообщения в "Максе" появилась у жителей СНГ, а в марте текущего года - у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
На начало апреля в приложении "Макса" зарегистрировались 110 миллионов человек, ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.
