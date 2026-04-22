"Макс" назвал страны-лидеры по числу пользователей

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Узбекистан, Белоруссия и Казахстан стали лидерами по использованию онлайн-платформы "Макс" в зарубежных странах, рассказали в пресс-службе платформы.

На начало апреля в приложении "Макса" зарегистрировались 110 миллионов человек, ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.