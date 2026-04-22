"Макс" назвал страны-лидеры по числу пользователей

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Узбекистан, Белоруссия и Казахстан стали лидерами по использованию онлайн-платформы "Макс" в зарубежных странах, рассказали в пресс-службе платформы.
Отмечается, что платформой также пользуются в Таджикистане и Киргизии.
Всего же регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. В прошлом ноябре возможность звонить и отправлять сообщения в "Максе" появилась у жителей СНГ, а в марте текущего года - у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Названия мессенджера "Макс" и Мах равнозначны
