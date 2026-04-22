Ленобласть наращивает кооперацию с предприятиями Узбекистана

18:24 22.04.2026 (обновлено: 18:54 22.04.2026)
Губернатор Дрозденко: Ленобласть наращивает сотрудничество с Узбекистаном

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил первому вице-премьеру Денису Мантурову стенд Ленобласти на выставке "Иннопром. Центральная Азия 2026" в Ташкенте
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил первому вице-премьеру Денису Мантурову стенд Ленобласти на выставке "Иннопром. Центральная Азия 2026" в Ташкенте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Ленинградская область наращивает кооперацию с предприятиями Узбекистана, об этом губернатор региона Александр Дрозденко рассказал первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову, представляя стенд Ленобласти на выставке "Иннопром. Центральная Азия 2026" в Ташкенте, сообщает пресс-служба областного правительства.
"На экспозиции стенда Ленинградской области собраны предприятия, которые уже работают с узбекским рынком и наращивают кооперацию с партнёрами республики. Среди них Slotex, Intertouch, Mirumed, Всеволожский крановый завод, Thermex, Стэлс, "Блокфайер", Охтинский механический завод, Dendor, Epdm.ru, Attika и ПК "Миаком". Отдельно губернатор представил Денису Мантурову технологии группы "Антарус" для сферы ЖКХ: компания выпускает инженерные системы и предлагает комплексные решения для водоснабжения, канализации и тепломеханики", - говорится в сообщении.
По словам Дрозденко, Ленинградская область последовательно наращивает экономическое сотрудничество с Узбекистаном.
"По итогам 2025 года товарооборот вырос на 13,4% и составил 88,3 миллиона долларов. Экспорт из Ленинградской области достиг 70,2 миллиона долларов, импорт составил 18,1 миллиона. На этот год ставим задачу выйти на товарооборот в 100 миллионов долларов и параллельно расширять совместные производства, чтобы кооперация росла уже не только в торговле, но и в промышленности", - отметил губернатор Ленобласти, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.
Шестая выставка "Иннопром. Центральная Азия" открылась в понедельник в Ташкенте. Организаторами трехдневной экспозиции выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерство промышленности и торговли России. В 2026 году в выставке принимают участие представители 35 стран. В выставочном комплексе площадью 18 тысяч квадратных метров свою продукцию и современные решения демонстрируют свыше 600 компаний.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководство компании ФосАгро во время встречи на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Ленобласть будет производить минеральные удобрения для дачников
21 апреля, 13:48
 
