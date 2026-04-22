Ленобласть наращивает кооперацию с предприятиями Узбекистана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Ленинградская область наращивает кооперацию с предприятиями Узбекистана, об этом губернатор региона Александр Дрозденко рассказал первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову, представляя стенд Ленобласти на выставке "Иннопром. Центральная Азия 2026" в Ташкенте, сообщает пресс-служба областного правительства.

"На экспозиции стенда Ленинградской области собраны предприятия, которые уже работают с узбекским рынком и наращивают кооперацию с партнёрами республики. Среди них Slotex, Intertouch, Mirumed, Всеволожский крановый завод, Thermex, Стэлс, "Блокфайер", Охтинский механический завод, Dendor, Epdm.ru, Attika и ПК "Миаком". Отдельно губернатор представил Денису Мантурову технологии группы "Антарус" для сферы ЖКХ: компания выпускает инженерные системы и предлагает комплексные решения для водоснабжения, канализации и тепломеханики", - говорится в сообщении.

По словам Дрозденко, Ленинградская область последовательно наращивает экономическое сотрудничество с Узбекистаном.

"По итогам 2025 года товарооборот вырос на 13,4% и составил 88,3 миллиона долларов. Экспорт из Ленинградской области достиг 70,2 миллиона долларов, импорт составил 18,1 миллиона. На этот год ставим задачу выйти на товарооборот в 100 миллионов долларов и параллельно расширять совместные производства, чтобы кооперация росла уже не только в торговле, но и в промышленности", - отметил губернатор Ленобласти, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.