В Госдуму внесли кандидатуры на должность омбудсмена

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Госдума рассмотрит кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека РФ в мае, сообщает пресс-служба ГД.
"В Государственную Думу внесены три кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации… Все кандидатуры внесены в соответствии со статьей 155 Регламента Государственной Думы. Голосование Государственной Думы по ним состоится в мае", - сказано в сообщении.
Отмечается, что фракция КПРФ выдвинула кандидатуру члена думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артема Прокофьева, фракция ЛДПР – первого зампреда комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Ивана Сухарева, и фракция "Справедливая Россия" - кандидатуру Яны Лантратовой, председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Подчеркивается, что кандидатуру Лантратовой также поддержала фракция "Единая Россия".
Кроме того, как сообщил источник в Госдуме, фракции ГД воспользовались своим правом внесения кандидатур на пост уполномоченного по правам человека в России, их внесли КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".
"Идет конкурентная борьба. Все процедуры публичны. В ближайшее время кандидатуры рассмотрит профильный комитет. А голосование по ним состоится в мае, сразу после региональной недели", - добавил источник.