"Реал Сосьедад" без Захаряна проиграл в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, проиграл "Хетафе" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в среду в Сан-Себастьяне, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Автогол на 29-й минуте забил защитник хозяев Хон Горрочатеги. Захарян провел встречу на скамейке запасных.
В субботу россиянин из-за проблем со здоровьем пропустил финальный матч Кубка Испании, который завершился победой "Реал Сосьедад" над мадридским "Атлетико" в серии пенальти. Ранее Mundo Deportivo сообщил, что 22-летний россиянин не мог нормально тренироваться в последние дни из-за острого гастроэнтерита.
"Реал Сосьедад" с 42 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице, "Хетафе" (44 очка) располагается на седьмой позиции.