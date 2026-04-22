"Реал Сосьедад" без Захаряна проиграл в матче чемпионата Испании - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
23:09 22.04.2026 (обновлено: 23:44 22.04.2026)
"Реал Сосьедад" без Захаряна проиграл в матче чемпионата Испании

"Реал Сосьедад" без Захаряна проиграл "Хетафе" на чемпионата Испании по футболу

  • «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, проиграл «Хетафе» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
  • Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0, Захарян провел матч на скамейке запасных.
  • «Реал Сосьедад» с 42 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице, «Хетафе» (44 очка) располагается на седьмой позиции.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, проиграл "Хетафе" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в среду в Сан-Себастьяне, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Автогол на 29-й минуте забил защитник хозяев Хон Горрочатеги. Захарян провел встречу на скамейке запасных.
В субботу россиянин из-за проблем со здоровьем пропустил финальный матч Кубка Испании, который завершился победой "Реал Сосьедад" над мадридским "Атлетико" в серии пенальти. Ранее Mundo Deportivo сообщил, что 22-летний россиянин не мог нормально тренироваться в последние дни из-за острого гастроэнтерита.
"Реал Сосьедад" с 42 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице, "Хетафе" (44 очка) располагается на седьмой позиции.
ФутболСпортАрсен ЗахарянРеал СосьедадХетафеЧемпионат Испании по футболу
 
