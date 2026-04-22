"ПСЖ" разгромил "Нант", Сафонов отыграл на ноль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Нантом» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу со счетом 3:0.
- Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл на ноль, совершив четыре сейва.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Нантом" в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Париже завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Хвича Кварацхелия (13-я, с пенальти, и 50-я минуты), мяч также забил Дезире Дуэ (37).
22 апреля 2026 • начало в 20:00
Завершен
13’ • Хвича Кварацхелия (П)
37’ • Дезире Дуэ
50’ • Хвича Кварацхелия
Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и совершил четыре сейва. В текущем сезоне вратарь в десятый раз отыграл на ноль, всего он провел 21 матч.
"ПСЖ", набрав 66 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. "Нант" с 20 баллами располагается на предпоследней, 17-й строчке.