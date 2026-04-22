Рейтинг@Mail.ru
"Ротор" обыграл "Родину" и одержал шестую победу подряд в Первой лиге - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:01 22.04.2026
"Ротор" обыграл "Родину" и одержал шестую победу подряд в Первой лиге

"Ротор" обыграл московскую "Родину" и одержал шестую победу подряд в Первой лиге

© пресс-служба ФК "Ротор"Футболист "Ротора" во время матча
Футболист Ротора во время матча - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© пресс-служба ФК "Ротор"
Футболист "Ротора" во время матча. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волгоградский «Ротор» обыграл московскую «Родину» в домашнем матче 30-го тура Первой лиги со счетом 2:0.
  • «Ротор» продлил победную серию до шести матчей и с 51 очком идет на четвертом месте в турнирной таблице.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Волгоградский "Ротор" обыграл московскую "Родину" в домашнем матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги.
Встреча, которая прошла в среду в Волгограде, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Саид Алиев (72-я минута) и Давид Давидян (90+3).
"Ротор" продлил победную серию до шести матчей и с 51 очком идет на четвертом месте в турнирной таблице, "Родина" (56 очков) располагается на второй позиции.
В других матчах воронежский "Факел" дома сыграл вничью с ярославским "Шинником" (2:2), а тульский "Арсенал" – с "Челябинском" (0:0).
Первая лига
22 апреля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Ротор
2 : 0
Родина
73‎’‎ • Саид Алиев
90‎’‎ • Давид Давидян
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортРоссияВолгоградСаид АлиевРоторРодина (Москва)ФакелПервая Лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    23.04 17:30
    Акрон
    Динамо Махачкала
  • Футбол
    23.04 19:45
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Волейбол
    23.04 19:00
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
  • Теннис
    23.04 20:00
    М. Андреева
    П. Удварди
  • Футбол
    23.04 20:00
    Леванте
    Севилья
  • Футбол
    23.04 21:45
    Штутгарт
    Фрайбург
  • Футбол
    23.04 22:00
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
  • Футбол
    23.04 22:30
    Реал Овьедо
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала