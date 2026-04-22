19:24 22.04.2026 (обновлено: 19:34 22.04.2026)
"Челси" выгнал главного тренера

Росеньора уволили с поста главного тренера "Челси" после 5-го поражения в АПЛ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Британский специалист Лиам Росеньор покинул пост главного тренера лондонского футбольного клуба "Челси", сообщается на сайте "синих".
Исполнять обязанности главного тренера "Челси" до конца сезона будет Калум Макфарлейн.
«
"Это решение далось клубу нелегко, однако последние результаты и выступления не соответствуют необходимым стандартам, и в этом сезоне еще многое предстоит сделать. Все в "Челси" желают Лиаму всяческих успехов в будущем. Пока клуб работает над обеспечением стабильности на посту главного тренера, мы проведем самоанализ, чтобы сделать правильный выбор на долгосрочную перспективу", - говорится в заявлении.
Во вторник "Челси" потерпел поражение от "Брайтона" со счетом 0:3 в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Росеньора потерпела поражение в пяти матчах чемпионата подряд, не забив ни одного гола, и с 48 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В воскресенье "Челси" примет "Лидс" в матче полуфинала Кубка Англии.
Росеньору 41 год. Уроженец Лондона в январе сменил в "Челси" отправленного в отставку итальянского тренера Энцо Мареску. Соглашение со специалистом было заключено до 2032 года. Ранее Росеньор также возглавлял французский "Страсбур" и работал в тренерском штабе "Дерби Каунти".
