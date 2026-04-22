Дивеев считает, что футболистам ЦСКА не хватает реализации

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Защитник Игорь Дивеев, зимой перешедший из ЦСКА в петербургский "Зенит", объяснил неудачи армейцев в весенней части чемпионата России по футболу плохой реализацией моментов.
Во вторник ЦСКА дома сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Фабио Челестини потеряла очки в третьем матче чемпионата подряд и располагается на шестом месте в турнирной таблице.
"Вчера я посмотрел только первый тайм, потом у нас была теория и я ушел на занятие. Думаю, что им не хватает реализации, плюс много рисковых передач. Это не мое дело, но со стороны кажется, что не хватает реализации. Что внутри команды, я не знаю, но на поле все парни бегают, играют", - сказал Дивеев журналистам.