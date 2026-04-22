Дивеев рассказал, что подвернул ногу в матче с "Локомотивом" - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
23:28 22.04.2026 (обновлено: 23:45 22.04.2026)
Дивеев рассказал, что подвернул ногу в матче с "Локомотивом"

Дивеев рассказал, что лишь подвернул ногу и будет готов к следующему матчу РПЛ

© Соцсети ФК "Зенит"Игорь Дивеев
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Соцсети ФК "Зенит"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник петербургского «Зенита» Игорь Дивеев подвернул ногу в матче чемпионата России по футболу против московского «Локомотива».
  • Дивеев заявил, что будет готов к следующему матчу.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев сообщил, что подвернул ногу в матче чемпионата России по футболу против московского "Локомотива".
В среду в Москве "Зенит" сыграл вничью со счетом 0:0 с "Локомотивом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Дивеев вышел в стартовом составе, спортсмен хромал во втором тайме.
"По поводу ноги, то я ее подвернул. Все будет нормально! Спасибо, что переживаете и поддерживаете. Никто не говорил, что будет легко. Будем бороться до конца", - написал Дивеев в Telegram-канале.
Дивеев перешел в "Зенит" в январе 2026 года, защитник провел в составе команды 11 матчей.
Николай Комличенко и Витор Тормена - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
