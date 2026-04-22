Барко объяснил, почему предпочел "Спартак" "Зениту" - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
14:59 22.04.2026 (обновлено: 15:54 22.04.2026)
Барко объяснил, почему предпочел "Спартак" "Зениту"

Барко: в отличие от "Зенита", из Москвы за мной приехали прямо в Аргентину

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко перешел в «Спартак», а не в «Зенит», потому что представители московского клуба приехали за ним в Аргентину.
  • Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года.
  • В текущем сезоне Барко провел 31 матч за «Спартак» и забил семь мячей.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко заявил, что он перешел в "Спартак", а не петербургский "Зенит" по той причине, что из московского футбольного клуба за ним приехали прямо в Аргентину.
Барко перешел в "Спартак" из "Ривер Плейт" летом 2024 года.
"Были контакты с "Зенитом", клуб хотел меня подписать. В момент подписания контракта со "Спартаком" было предложение от "Зенита". Я хотел переехать из "Ривер Плейт", за мной приехали в Аргентину. Поэтому я всем доволен в "Спартаке", - заявил Барко в подкасте, опубликованном на официальном YouTube-канале "красно-белых".
На вопрос о том, почему Барко перешел именно в "Спартак", он ответил: "Факт, что за мной приехали в Аргентину".
Барко 27 лет. В текущем сезоне он провел 31 матч за "Спартак" и забил семь мячей.
Сергей Ребров - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Реброва выгнали из сборной Украины по футболу
Вчера, 11:44
 
