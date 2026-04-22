Краткий пересказ от РИА ИИ Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко перешел в «Спартак», а не в «Зенит», потому что представители московского клуба приехали за ним в Аргентину.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года.

В текущем сезоне Барко провел 31 матч за «Спартак» и забил семь мячей.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко заявил, что он перешел в "Спартак", а не петербургский "Зенит" по той причине, что из московского футбольного клуба за ним приехали прямо в Аргентину.

"Были контакты с " Зенитом ", клуб хотел меня подписать. В момент подписания контракта со "Спартаком" было предложение от "Зенита". Я хотел переехать из "Ривер Плейт", за мной приехали в Аргентину . Поэтому я всем доволен в "Спартаке", - заявил Барко в подкасте, опубликованном на официальном YouTube-канале "красно-белых".

На вопрос о том, почему Барко перешел именно в "Спартак", он ответил: "Факт, что за мной приехали в Аргентину".