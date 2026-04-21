Немца Новицки и американку Берд включили в Зал славы FIBA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немец Дирк Новицки и американка Сью Берд были включены в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA).
- Вместе с ними в Зал славы FIBA ввели еще шесть игроков и одного тренера.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Немец Дирк Новицки и американка Сью Бёрд были включены в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA).
Церемония прошла во вторник на торжественной церемонии в Берлине. В Зал славы FIBA также ввели выступавшую за екатеринбургский УГМК француженку Селин Дюмерк, представителя Турции Хедо Тюркоглу, Кларисса Мачангуана из Мозамбика, польского тренера Людвика Ментта-Миколаевича, китайца Ван Чжичжи и чилийку Исмению Пошар. В общей сложности в Зал славы вошли семь игроков и один тренер.
Бёрд была выбрана под первым номером драфта Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и стала четырехкратной чемпионкой организации вместе с "Сиэтл Шторм". Также 45-летняя американка представляла московское "Динамо", подмосковную "Спарту энд К" и УГМК. В России она выступала с 2004 по 2014 годы, в составе "Спарты энд К" и УГМК она по пять раз выиграла Евролигу и чемпионат России. Со сборной США она стала пятикратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира.
Зал славы FIBA был создан в 2007 году. В его состав вошли более 200 человек, которые внесли значительный вклад в совершенствование и развитие баскетбола.