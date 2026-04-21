Захарян вернулся в заявку "Реал Сосьедад" после пропуска финала Кубка

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вошел в заявку команды на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу против "Хетафе", сообщается на странице клуба из Сан-Себастьяна в соцсети X.
В субботу Захарян из-за проблем со здоровьем пропустил финальный матч Кубка Испании, который завершился победой "Реал Сосьедад" над мадридским "Атлетико" в серии пенальти. Ранее Mundo Deportivo сообщил, что 22-летний россиянин не мог нормально тренироваться в последние дни из-за острого гастроэнтерита.
Матч "Реал Сосьедад" с "Хетафе" пройдет 22 апреля в Сан-Себастьяне и начнется в 21:00 мск.
Захарян в текущем сезоне сыграл за "Реал Сосьедад" 16 матчей в Ла Лиге. Полузащитник пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за повреждений.