Надо собраться и верить в Челестини, заявил игрок ЦСКА Круговой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист ЦСКА Данил Круговой призвал верить в главного тренера Фабио Челестини на фоне слухов о его отставке.
- ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче 26-го тура РПЛ.
- Команда Челестини потеряла очки в третьем матче чемпионата подряд и находится на шестом месте в турнирной таблице.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Василий Учаев. Футболистам ЦСКА нужно верить в главного тренера Фабио Челестини на фоне слухов о его отставке, заявил защитник московского клуба Данил Круговой.
Во вторник ЦСКА дома сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Челестини потеряла очки в третьем матче чемпионата подряд и располагается на шестом месте в турнирной таблице. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о скорой отставке Челестини.
"Должны были побеждать. Не вошли сразу в матч, подстраивались под игру "Ростова". Потом взяли мяч под контроль и создали несколько моментов. Надеюсь, другие футболисты, как и я, не читают новости об этом (возможной отставке Челестини). Надо собраться и верить в Фабио. Верим, что переломный момент настанет", - заявил Круговой журналистам.
