Рейтинг@Mail.ru
Российский хоккеист Тренин получил травму в матче с "Далласом" - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:21 21.04.2026 (обновлено: 13:03 21.04.2026)
Российский хоккеист Тренин получил травму в матче с "Далласом"

Тренин получил травму после силового приема в матче против "Далласа"

© Фото : Соцсети "Миннесоты"Яков Тренин
Яков Тренин - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : Соцсети "Миннесоты"
Яков Тренин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Форвард "Миннесоты Уайлд" Яков Тренин получил травму в матче НХЛ против "Даллас Старз".
  • Тренин покинул лед с помощью медиков и не смог продолжить встречу после силового приема Колина Блэкуэлла на 15-й минуте первого периода.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российский форвард "Миннесоты Уайлд" Яков Тренин получил травму после силового приема во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз".
Встреча прошла 20 апреля и завершилась поражением "Миннесоты" со счетом 2:4. Россиянин получил травму после силового приема Колина Блэкуэлла на 15-й минуте первого периода. Он покинул лед с помощью медиков и не смог продолжить встречу.
Тренину 29 лет, он является лидером регулярного чемпионата (413) и плей-офф (16) по силовым приемам. В прошедшей "регулярке" он набрал 23 очка (6 голов + 17 передач) в 82 матчах.
ХоккейСпортЯков ТренинДаллас СтарзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала