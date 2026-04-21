Российский хоккеист Тренин получил травму в матче с "Далласом"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российский форвард "Миннесоты Уайлд" Яков Тренин получил травму после силового приема во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз".

Встреча прошла 20 апреля и завершилась поражением "Миннесоты" со счетом 2:4. Россиянин получил травму после силового приема Колина Блэкуэлла на 15-й минуте первого периода. Он покинул лед с помощью медиков и не смог продолжить встречу.