Российский хоккеист Тренин получил травму в матче с "Далласом"

- Форвард "Миннесоты Уайлд" Яков Тренин получил травму в матче НХЛ против "Даллас Старз".
- Тренин покинул лед с помощью медиков и не смог продолжить встречу после силового приема Колина Блэкуэлла на 15-й минуте первого периода.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российский форвард "Миннесоты Уайлд" Яков Тренин получил травму после силового приема во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз".
Встреча прошла 20 апреля и завершилась поражением "Миннесоты" со счетом 2:4. Россиянин получил травму после силового приема Колина Блэкуэлла на 15-й минуте первого периода. Он покинул лед с помощью медиков и не смог продолжить встречу.
Тренину 29 лет, он является лидером регулярного чемпионата (413) и плей-офф (16) по силовым приемам. В прошедшей "регулярке" он набрал 23 очка (6 голов + 17 передач) в 82 матчах.