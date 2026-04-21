Трамп раскритиковал решение назначить Мандельсона послом в США

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп назвал плохим решение премьера Великобритании Кира Стармера назначить послом в США Питера Мандельсона, связанного со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
"Я согласен, это был действительно плохой выбор. Тем не менее, ещё есть полно времени, чтобы исправиться", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В документах по делу Мандельсона отмечается, что он продолжал общаться американским финансистом Джеффри Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В 2014 году Мандельсон согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.