Талалаев вернулся в "Балтику" после операции на ЖКТ
16:31 21.04.2026 (обновлено: 21:50 21.04.2026)
Талалаев вернулся в "Балтику" после операции на ЖКТ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАндрей Талалаев и Фабио Челестини
Андрей Талалаев и Фабио Челестини. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев, который ранее перенес операцию на желудочно-кишечном тракте, вернулся к работе в расположении клуба, сообщается в Telegram-канале команды.
11 апреля клуб сообщил, что Талалаев успешно перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Позднее стало известно, что в результате хирургического вмешательства специалисту удалили 20 сантиметров кишечника.
"Балтика" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 45 очков за 25 туров. В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) калининградский клуб на выезде сыграет против грозненского "Ахмата".
