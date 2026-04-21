Талалаев вернулся в "Балтику" после операции на ЖКТ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев, который ранее перенес операцию на желудочно-кишечном тракте, вернулся к работе в расположении клуба, сообщается в Telegram-канале команды.
11 апреля клуб сообщил, что Талалаев успешно перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Позднее стало известно, что в результате хирургического вмешательства специалисту удалили 20 сантиметров кишечника.
"Балтика" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 45 очков за 25 туров. В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) калининградский клуб на выезде сыграет против грозненского "Ахмата".