США и Ирану могут потребоваться новые раунды переговоров, считает политолог

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США и Ирану могут потребоваться третий и четвертый раунды переговоров, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Может быть, потребуется и третий, и четвертый раунды переговоров, если мы будем переносить подобный логический мостик, например, с украинского трека. Я думаю, что надо различать две вещи: первая — это то, как себя стороны конфликта позиционируют, как они преподносят себя, какие делают заявления в медийном пространстве", - сказал Блохин интернет-изданию "Лента.ру".
По словам политолога, все стороны пытаются сохранить лицо и заявить о своей победе.
"Что касается переговоров, то есть как они будут реально проходить за закрытыми дверями, я думаю, что они будут более сговорчивыми, более готовыми к компромиссам", - добавил Блохин.
Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта запланирован на 22 апреля в Исламабаде.
США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. Седьмого апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.