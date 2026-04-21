Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Начальник Генерального штаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов посетил пункт управления "Южной" группировки войск и проверил, как она выполняет боевые задачи, заслушал доклад командующего группировкой Сергея Медведева и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщило Минобороны РФ.

Герасимов заявил, что в марте-апреле войска российской объединенной группировки освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории. Всего с начала года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1,7 тысячи квадратных километров. Объединенная группировка, по его словам, наступает на всех направлениях.

"Южная" группировка ведет наступательные действия в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона, подразделения третьей армии находятся на удалении около 12 километров от Славянска и семи - от Краматорска , рассказал Герасимов. Также идут бои в Кривой Луке, бойцы группировки продвигаются в Константиновке и ее пригородах Новодмитровке и Ильиновке, сообщил он.

Группировка "Север", по словам начальника Генштаба, наступает на нескольких направлениях, продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины . В марте она взяла под контроль 15 населенных пунктов, в апреле освободила Волчанские Хутора и Зыбино, уточнил он.

Группировка войск "Запад", по его словам, развивает наступление на широком фронте и завершила ликвидацию окруженного противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Купянска-Узлового Харьковской области. Сейчас подразделения группировки ведут уличные бои и уничтожают формирования противника в Боровой, Святогорске , Студенке и Старом Караване в ДНР . Кроме того, "Запад" продолжает освобождение Красного Лимана . Под контролем ВС РФ находится около 70% территории города.

Также Герасимов отметил упорные бои, продолжающиеся в полосе ответственности группировки "Центр". Это объединение продвигается в направлении Доброполья в ДНР, завершает зачистку от формирований ВСУ Нового Донбасса, продолжает бои за Белицкое. Часть "Центра" продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области , где взято под контроль уже более 75% Новопавловки.

Кроме того, группировка "Восток" уверенно удерживает инициативу и активно продвигается на запад в восточной части Запорожской области , подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ. ВСУ в попытках остановить российское наступление в феврале - марте провели более 170 безуспешных контратак, потеряли более трЕх тысяч человек и свыше 160 единиц техники. Герасимов заявил, что командование ВСУ пытается скрыть этот провал и заявляет о возвращении якобы 480 квадратных километров территории.

Он добавил, что подразделения группировки "Восток" отразили атаки штурмовых формирований ВСУ с направления Великомихайловки и покровского направления и продолжают расширять полосу безопасности в южной части Днепропетровской области. Также продолжаются активные боевые действия западнее Гуляйполя, идут бои в Воздвижевке и на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.

Соединения группировки войск "Днепр" наносят поражение формированиям противника и ведут наступление в направлении Запорожья . Продолжаются уличные бои в Орехове и Запорожце, добавил Герасимов.

Освобождены два населенных пункта

В сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник, указано, что российские войска освободили Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ за сутки потеряли более 1050 военнослужащих.

Также украинские войска лишились восьми боевых бронированных машин, семи артиллерийский орудий, трех станций радиоэлектронной борьбы, станции контрбатарейной борьбы, четырёх складов боеприпасов и 18 складов материальных средств.

Авиация, беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ поразили цеха производства, места хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS и 434 беспилотника самолетного типа.

Зона безопасности

Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается, Россия будет действовать так, пока не устранит угрозу для сопредельных регионов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами российских муниципальных образований.

В то же время, по его словам, ситуация в приграничье, в том числе в Курской области , остается непростой. Но в пострадавшем приграничье нужно создавать условия, чтобы люди оставались жить на своей земле, подчеркнул президент.

На церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии "Служение" он назвал примером для всей России мужество представителей муниципалитетов, которые трудятся в новых регионах и приграничье.

Ветераны специальной военной операции, по словам Путина, способны повысить эффективность власти муниципального уровня. Более того, они уже работают на разных должностях, многое делают для поддержки военных и их семей.

Также Путин подчеркнул, что Россия сможет достичь целей спецоперации только благодаря сплоченности. Он выразил уверенность, что цели СВО на Украине будут достигнуты.

Из кого Киев формирует заградотряды

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал РИА Новости, что ВСУ формируют заградотряды из наиболее идейных националистов, которых, в свою очередь, отбирают в нацбатах.

Медицинскую помощь не получают военнослужащие 71-й аэромобильной бригады ВСУ, страдающие простудными и инфекционными заболеваниями, что приводит к увеличению небоевых потерь в украинском формировании, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам собеседника агентства, даже с температурой 39 градусов мобилизованные украинцы несут дежурство по приказу командира бригады, который запретил оказывать медпомощь военным ВСУ в зоне боевых действий.

Россия надеется на соблюдение и реализацию договоренностей с США по Украине на Аляске , заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Берлин не опровергает

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, что ФРГ не опровергает, что на объектах из списка, ранее опубликованноол Минобороны РФ, ведется военное производство для Киева.

Американские переговорщики спеупосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют нанести очередной визит в Россию в рамках украинского урегулирования, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник.

Получение Украиной ядерного оружия привело бы к неконтролируемой эскалации конфликта, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар . По его словам, перспективы завершения конфликта стали бы при этом крайне туманными.

Источник в турецком правительстве сообщил РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонной дипломатии с западными партнерами подчеркивает необходимость возобновления переговоров по Украине. В то же время, по словам источника, на данный момент Анкара не видит предпосылок для возобновления переговоров на своей территории, однако сохраняет готовность их принять.

Глава МИД Бельгии Максим Прево сообщил, что королевство выделяет дополнительно 100 миллионов евро на закупку у США оружия для Украины.

ЕС нет уверенности по поводу скорого возвращения к обсуждению 20-го пакета санкций против России, приоритетным является вопрос предоставления Киеву кредита на 90 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов евроблока.

