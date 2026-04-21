"Аль-Наср" планирует включить сына Роналду в основу, пишут СМИ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" планирует со следующего сезона включить в основной состав команды 15-летнего сына нападающего Криштиану Роналду, чтобы он играл вместе с отцом, сообщает Al Weeam.
По информации источника, клуб намерен оценить уровень молодого игрока в конце сезона, прежде чем принимать окончательное решение по его интеграции его в основную команду.
Старший сын португальского нападающего Криштиану Роналду-младший играет на позиции нападающего и в настоящее время состоит в молодежном составе "Аль-Насра".
Роналду-младший родился в июне 2010 года, в октябре 2025 года он был впервые вызван в сборную Португалии до 16 лет. Его отец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Роналду представляет "Аль-Наср" с 2023 года.
