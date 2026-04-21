Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:24 21.04.2026 (обновлено: 21:28 21.04.2026)
"Аль-Наср" планирует включить сына Роналду в основу, пишут СМИ

Al Weeam: "Аль-Наср" планирует включить сына Криштиану Роналду в основной состав

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» планирует включить в основной состав команды 15-летнего сына нападающего Криштиану Роналду.
  • Уровень молодого игрока намерены оценить в конце сезона, прежде чем принимать окончательное решение по его интеграции в основную команду.
  • Старший сын Криштиану Роналду — Роналду-младший — играет на позиции нападающего и в настоящее время состоит в молодежном составе «Аль-Насра».
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" планирует со следующего сезона включить в основной состав команды 15-летнего сына нападающего Криштиану Роналду, чтобы он играл вместе с отцом, сообщает Al Weeam.
По информации источника, клуб намерен оценить уровень молодого игрока в конце сезона, прежде чем принимать окончательное решение по его интеграции его в основную команду.
Старший сын португальского нападающего Криштиану Роналду-младший играет на позиции нападающего и в настоящее время состоит в молодежном составе "Аль-Насра".
Роналду-младший родился в июне 2010 года, в октябре 2025 года он был впервые вызван в сборную Португалии до 16 лет. Его отец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Роналду представляет "Аль-Наср" с 2023 года.
Сын Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Cын Роналду тренируется с академией "Реала"
25 марта, 13:46
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуАль-Наср
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала