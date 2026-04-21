10:03 21.04.2026
В Ростовской области задержали 23 поезда из-за повреждения инфраструктуры

© РИА Новости / Сергей Венявский
Железнодорожный узел "Ростов-на-Дону". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростовской области из-за повреждение инфраструктуры от постороннего вмешательства задерживается 23 пассажирских поезда.
  • Среди задержанных поездов — составы, следующие из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Перми.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Задерживается 23 пассажирских поезда из-за повреждения инфраструктуры станции Персиановка в Ростовской области в результате постороннего вмешательства, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).
"О движении поездов в Ростовской области. Из-за повреждения инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта на станции Персиановка, которое произошло 20 апреля, в настоящее время с опозданием до 7 часов в пути задерживаются 23 пассажирских поезда", - говорится в сообщении.
Речь идет о поездах № 50 Санкт-Петербург - Кисловодск, № 126 Москва - Новороссийск, № 138 Нижний Новгород - Кисловодск, № 326 Пермь - Новороссийск, № 36 Санкт-Петербург - Адлер, № 84 Москва - Адлер, № 4 Москва - Кисловодск, № 418 Самара - Адлер, № 122 Санкт-Петербург - Новороссийск, № 12 Москва - Анапа, № 104 Москва - Адлер, № 152 Москва - Анапа, № 252 Санкт-Петербург - Владикавказ, № 30 Москва - Новороссийск, № 102 Москва - Адлер, № 143 Кисловодск - Москва, № 11 Анапа - Москва, № 125 Новороссийск - Москва, № 339 Новороссийск - Нижний Новгород, № 49 Кисловодск - Санкт-Петербург, № 249 Новороссийск - Москва, № 121 Новороссийск - Санкт-Петербург, № 29 Новороссийск - Москва, добавили в ФПК.
Уточняется, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В настоящее время по станциям Ростов и Лихая обеспечена погрузка питания в 11 поездов, отметили в ФПК.
