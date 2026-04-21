Каждый девятый россиянин использует ИИ, показало исследование

Каждый девятый россиянин использует искусственный интеллект, показало исследование "Билайна".

Ядро аудитории составляют люди от 35 до 55 лет, причем мужчин среди них несколько больше, чем женщин — 57% против 43%.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Каждый девятый россиянин использует искусственный интеллект (ИИ), а больше всего любителей нейросетей проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, следует из исследования "Билайна", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что ядро аудитории - 60% - составляют люди от 35 до 55 лет. При этом мужчин среди них несколько больше, чем женщин - 57% против 43%.

Клиенты ИИ-платформ в 2,3 раза чаще других играют в онлайн-игры и вдвое чаще смотрят цифровое ТВ. Также пользователи нейросетей чаще других читают электронные книги и пользуются облачными сервисами.