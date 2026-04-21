Каждый девятый россиянин использует ИИ, показало исследование

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Каждый девятый россиянин использует искусственный интеллект (ИИ), а больше всего любителей нейросетей проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, следует из исследования "Билайна", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Выяснилось, что ИИ использует каждый девятый россиянин. Большинство клиентов подобных сервисов живут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а также Новосибирске и Краснодаре", - говорится в исследовании.
Отмечается, что ядро аудитории - 60% - составляют люди от 35 до 55 лет. При этом мужчин среди них несколько больше, чем женщин - 57% против 43%.
Клиенты ИИ-платформ в 2,3 раза чаще других играют в онлайн-игры и вдвое чаще смотрят цифровое ТВ. Также пользователи нейросетей чаще других читают электронные книги и пользуются облачными сервисами.