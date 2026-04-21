Каждый девятый россиянин использует ИИ, показало исследование
05:28 21.04.2026 (обновлено: 10:54 21.04.2026)
Каждый девятый россиянин использует ИИ, показало исследование

РИА Новости: больше всего любителей ИИ проживают в Москве, Петербурге и Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каждый девятый россиянин использует искусственный интеллект, показало исследование "Билайна".
  • Ядро аудитории составляют люди от 35 до 55 лет, причем мужчин среди них несколько больше, чем женщин — 57% против 43%.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Каждый девятый россиянин использует искусственный интеллект (ИИ), а больше всего любителей нейросетей проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, следует из исследования "Билайна", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Выяснилось, что ИИ использует каждый девятый россиянин. Большинство клиентов подобных сервисов живут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а также Новосибирске и Краснодаре", - говорится в исследовании.
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Эксперт объяснила, в чем не может помочь ИИ
15 апреля, 16:16
Отмечается, что ядро аудитории - 60% - составляют люди от 35 до 55 лет. При этом мужчин среди них несколько больше, чем женщин - 57% против 43%.
Клиенты ИИ-платформ в 2,3 раза чаще других играют в онлайн-игры и вдвое чаще смотрят цифровое ТВ. Также пользователи нейросетей чаще других читают электронные книги и пользуются облачными сервисами.
По подсчетам аналитиков, пользователи Apple в среднем более склонны к использованию ИИ-сервисов. Так, большинство пользователей нейросетей выбирает технику от американского бренда. В топ-3 фирм также вошли гаджеты от Samsung и Xiaomi.
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Стало известно, для чего россияне используют ИИ в творчестве
4 марта, 04:54
 
