Москву назначили хозяйкой "Финала шести" Кубка России по волейболу

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Финал шести" Кубка России по волейболу среди женских команд пройдет в Москве с 28 апреля по 3 мая, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
В "Финале шести" примут участие петербургская "Корабелка", тульская "Тулица", казанское "Динамо", подмосковное "Заречье-Одинцово", екатеринбургская "Уралочка-НТМК" и московское "Динамо".
Групповая стадия "Финала шести" пройдет с 28 по 30 апреля. Победители двух подгрупп из трех команд сыграют 2 мая с клубами, занявшими второе место в других подгруппах. 3 мая пройдут матчи за бронзу и золото.