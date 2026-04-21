Москву назначили хозяйкой "Финала шести" Кубка России по волейболу - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
14:39 21.04.2026 (обновлено: 14:44 21.04.2026)
Москву назначили хозяйкой "Финала шести" Кубка России по волейболу

"Финал шести" КР по волейболу среди женщин пройдет в Москве с 28 апреля по 3 мая

© РИА Новости / Владимир Песня
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Волейбольный мяч. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Финал шести» Кубка России по волейболу среди женских команд пройдет в Москве с 28 апреля по 3 мая.
  • В турнире примут участие команды: «Корабелка» (Санкт-Петербург), «Тулица» (Тула), «Динамо» (Казань), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) и «Динамо» (Москва).
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Финал шести" Кубка России по волейболу среди женских команд пройдет в Москве с 28 апреля по 3 мая, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
В "Финале шести" примут участие петербургская "Корабелка", тульская "Тулица", казанское "Динамо", подмосковное "Заречье-Одинцово", екатеринбургская "Уралочка-НТМК" и московское "Динамо".
Групповая стадия "Финала шести" пройдет с 28 по 30 апреля. Победители двух подгрупп из трех команд сыграют 2 мая с клубами, занявшими второе место в других подгруппах. 3 мая пройдут матчи за бронзу и золото.
Волейболисты Локомотива - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Зенит" в матче серии за бронзу ЧР
20 апреля, 21:21
 
ВолейболСпортМоскваВсероссийская федерация волейбола (ВФВ)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Динамо (Москва)КорабелкаЗаречье-Одинцово (Московская область, ж)Кубок России по волейболу среди женщин
 
Матч-центр
Матч-центр
