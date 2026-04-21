Миронов призвал прекратить поддерживать ЕС и НАТО ресурсами

Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно данным, филиалы "украинских" компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.

"ЕС и Великобритания - а мы воюем именно с ними, а не с Украиной - наладили массовое производство ракет и дронов для ВСУ, поэтому мы больше не можем руководствоваться принципом "тут воюем, тут рыбу заворачивали". Хватит поставлять им энергоресурсы и материалы для ракет и дронов, которыми будут убивать наших парней на фронте и обстреливать мирные города", – сказал Миронов РИА Новости.