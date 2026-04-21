"Миннесота" обыграла "Денвер" в матче серии плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
"Миннесота" обыграла "Денвер" в матче серии плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Миннесота Тимбервулвз" обыграла "Денвер Наггетс" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 119:114 (25:39, 39:25, 26:29, 29:21) в пользу гостей. Самыми результативными игроками матча стали Джамал Мюррэй из "Денвера" (30 очков) и Энтони Эдвардс из "Миннесоты" (30 очков и 10 подборов). У "Наггетс" дабл-дабл на счету Николы Йокича (24 очка, 15 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующие два матча 1/8 финала плей-офф НБА пройдут 23 и 25 апреля на домашней площадке "Миннесоты".
В других матчах дня "Кливленд Кавальерс" одержал вторую домашнюю победу над "Торонто Рэпторс" (115:105), "Атланта Хокс" обыграла на выезде "Нью-Йорк Никс" (107:106) и сравняла счет в серии - 1-1.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Названы претенденты на награду MVP сезона НБА
20 апреля, 08:05
 
