Ленобласть будет производить минеральные удобрения для дачников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководство компании "ФосАгро" во время встречи на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Производственная площадка компании "Фосагро" в Ленобласти сможет производить минеральные удобрения для дачников, об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам работы первого дня делегации Ленобласти на выставке "Иннопром. Центральная Азия".

"Компания "Фосагро" на своей площадке в Волхове в Ленинградской области планирует выпускать минеральные удобрения в мелкой фасовке для дачников, личных подсобных и фермерских хозяйств. Об этом шла речь на встрече губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с руководством компании на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте", - сообщает пресс-служба.

Дрозденко отметил, что власти региона смогут помочь проекту на старте: провести собрание с муниципалитетом, профильными службами и торговыми сетями, чтобы как можно скорее выстроить выход новой продукции в розницу.

"Ленинградская область заинтересована в том, чтобы такие проекты быстрее доходили до покупателя и давали области новые рабочие места, налоги и развитие промышленной площадки", - добавил губернатор.

Шестая выставка "Иннопром. Центральная Азия" открылась в понедельник в Ташкенте. Организаторами трехдневной экспозиции выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Минпромторг России.