Ленобласть заключила соглашение с Ферганской областью Узбекистана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Ленинградская область заключила соглашение с Ферганской областью Узбекистана в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия 2026", сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение, по информации пресс-службы, в ходе выставки "Иннопром. Центральная Азия 2026" в Ташкенте скрепили подписями губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и хоким Ферганской области Республики Узбекистан Хайфулло Бозаров.

"Договорились усилить кооперацию в промышленности, торговле, строительстве, транспорте, ЖКХ, агропроме, цифровизации, образовании, туризме, молодежной политике и спорте. Следующий шаг уже понятен: вместе с коллегами наполним рамочное соглашение конкретной дорожной картой с проектами, контактами бизнеса и графиком работы", - приводятся в сообщении слова Дрозденко.

Он отметил, что власти Ленинградской области видят хорошие перспективы по поставкам строительных материалов, органических удобрений на основе торфа, фармацевтической продукции, по логистике и АПК. Губернатор добавил, что на территории Ферганской области реализуют проект ленинградской компании "Абсолют натуре" по переработке фруктов, овощей и орехов, свои планы по работе в Узбекистане рассматривают и другие предприятия региона.

Также, по его словам, идут переговоры по вопросу привлечения рабочей силы для стройкомплекса.