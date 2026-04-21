10:26 21.04.2026 (обновлено: 10:27 21.04.2026)
Ленобласть заключила соглашение с Ферганской областью Узбекистана

Дрозденко и Бозаров заключили соглашение о кооперации областей

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и хоким Ферганской области Республики Узбекистан Хайфулло Бозаров подписали соглашение в ходе выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2026"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Ленинградская область заключила соглашение с Ферганской областью Узбекистана в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия 2026", сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашение, по информации пресс-службы, в ходе выставки "Иннопром. Центральная Азия 2026" в Ташкенте скрепили подписями губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и хоким Ферганской области Республики Узбекистан Хайфулло Бозаров.
"Договорились усилить кооперацию в промышленности, торговле, строительстве, транспорте, ЖКХ, агропроме, цифровизации, образовании, туризме, молодежной политике и спорте. Следующий шаг уже понятен: вместе с коллегами наполним рамочное соглашение конкретной дорожной картой с проектами, контактами бизнеса и графиком работы", - приводятся в сообщении слова Дрозденко.
Он отметил, что власти Ленинградской области видят хорошие перспективы по поставкам строительных материалов, органических удобрений на основе торфа, фармацевтической продукции, по логистике и АПК. Губернатор добавил, что на территории Ферганской области реализуют проект ленинградской компании "Абсолют натуре" по переработке фруктов, овощей и орехов, свои планы по работе в Узбекистане рассматривают и другие предприятия региона.
Также, по его словам, идут переговоры по вопросу привлечения рабочей силы для стройкомплекса.
"Объемы строительства в Ленинградской области растут, у нас одновременно работают более 60 тысяч человек, и кадровая потребность будет только увеличиваться. Поэтому переходим к более точечной работе с предприятиями и профильными специалистами в Узбекистане, чтобы готовить и привлекать квалифицированные кадры под конкретный запрос экономики региона", - уточнил Дрозденко.
