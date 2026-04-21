20:57 21.04.2026 (обновлено: 21:05 21.04.2026)
В России стартовал конкурс "Города для детей. Территория семейного благополучия"

Горожане во время прогулки в парке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России стартовал конкурс лучших муниципальных практик "Города для детей. Территория семейного благополучия".
  • Муниципальные образования будут соревноваться в 9 номинациях, направленных на выявление успешных практик поддержки семей и детей.
  • Подведение итогов конкурса состоится в декабре.
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Объявлен старт Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик "Города для детей. Территория семейного благополучия", который проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке Совета Федерации и Ассоциации малых и средних городов России, сообщила председатель Оргкомитета конкурса, сенатор Галина Карелова.
"В числе основных задач конкурса - содействие муниципальным образованиям в консолидации административных и человеческих ресурсов для решения социальных задач в интересах детей, обеспечения благополучия каждого ребенка независимо от жизненных обстоятельств, а также выявление и тиражирование успешных муниципальных практик помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации", - сказала Карелова РИА Новости.
По ее словам, конкурс пройдет уже в 17-й раз.
"Это - одна из замечательных традиций, которую поддерживает Совет Федерации. Конкурс объединяет десятки тысяч людей, дает мощный импульс энергии добра, созидания и эмпатии", - отметила политик.
Она выразила уверенность, что участники конкурса, как всегда, продемонстрируют много новых идей в создании среды, "в которой дети и семьи чувствуют заботу о себе, где им легко и комфортно".
Карелова рассказала, что муниципальные образования, а также внутригородские муниципальные образования городов федерального значения – Санкт-Петербурга и Севастополя - будут соревноваться в 9 номинациях: "Все начинается с семьи", "Семья – основа счастья", "Равные возможности", "Помним и знаем наших героев", "Правильные решения", "Добрые дела вместе", "Территория здоровья", "Территория, дружественная к детям", "Детство под защитой".
По словам Кареловой, проекты направлены на выявление успешных практик укрепления традиционных семейных ценностей, поддержки семей в трудной жизненной ситуации, а также семей участников СВО, помощи детям с инвалидностью, работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, создания комфортной и безопасной инфраструктуры для детей.
Подведение итогов состоится в декабре, сказала политик.
"Для Совета Федерации важен этот конкурс как еще один канал коммуникации с регионами, как источник инициатив, которые приводят к новым законодательным решениям, направленным на уменьшение трудных ситуаций в жизни детей, на развитие городов. Вдохновения и удачи участникам конкурса", - сказала в заключение Карелова.
