Ротенберг проиграл битву за власть? Кто стал новым тренером "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о назначении нового главного тренера. Вопреки слухам, им стал не Роман Ротенберг.

Неожиданный ход

Леонид Тамбиев официально стал новым главным тренером московского "Динамо". О его назначении "бело-голубые" объявили весьма неожиданно: несмотря на долгие и громкие разговоры о кадровых изменениях в структуре столичного клуба, имя Леонида Григорьевича в числе кандидатов на пост наставника команды не упоминалось ни в СМИ, ни в кулуарах. Примечательно и то, насколько тихо было принято данное решение. Было известно, что заседание совета директоров "Динамо" состоится в течение апреля, но когда именно — нет.

Не исключено, что такая тишина и сенсационность являются следствием того, как быстро было вынесено на обсуждение и принято решение о назначении Тамбиева. На это элементарно указывают два факта: отсутствие какой-либо информации о новом тренерском штабе "бело-голубых" и сообщений о дальнейшей карьере Вячеслава Козлова. Об освобождении Вячеслава Анатольевича, возглавлявшего "Динамо" с ноября прошлого года, от его обязанностей и должности никаких объявлений не было.

« "Решение о формировании нового тренерского штаба будет принято в ближайшее время", — говорится в заявлении клуба.

Кто такой Тамбиев?

Последним местом работы Леонида Тамбиева был петербургский СКА. В стане армейцев с берегов Невы Леонид Григорьевич трудился с января, хотя о его назначении на должность помощника Игоря Ларионова петербуржцы объявили лишь ближе к середине февраля. В том числе после прихода Тамбиева в клуб СКА вышел из кризисного состояния и весьма уверенно провел заключительную часть регулярного чемпионата, но в плей-офф команда откровенно провалилась, проиграв московскому ЦСКА в пяти матчах серии (1-4) и вылетев из плей-офф на стадии первого раунда.

В связи с неудачным результатом СКА в этом сезоне в отношении должности главного тренера армейцев активно шли разговоры об изменениях. Так, в СМИ допускалась отставка Игоря Ларионова и приход на его место как раз Тамбиева. Однако Ларионов сохранил за собой роль наставника петербургской команды. Интересно, что СКА нигде не объявил об уходе Тамбиева из клуба, его профиль все еще активен в разделе "Тренерский штаб" на их официальном сайте, но "Динамо" уже сообщило о его назначении.

В качестве главного тренера команды уровня КХЛ Леонид Тамбиев до сих пор работал лишь в "Адмирале". Во Владивостоке 55-летний специалист провел неполные пять сезонов. В декабре 2025-го он был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. В "Адмирале" Тамбиев прославился как тренер с весьма строгим, требовательным и категоричным характером. Некоторые специалисты также отмечают его умение работать в условиях сильно ограниченных возможностей — при нем в стане "моряков" на уровне КХЛ неплохо себя проявили несколько молодых игроков, а сам "Адмирал" дважды пробился в плей-офф (причем в сезоне-2022/23 клуб достиг своего лучшего результата в истории, добравшись до второго раунда).

В некоторой степени такие "достижения" будут актуальны для нынешнего "Динамо" — москвичи вступают в период очередной глобальной перестройки и рассчитывают сильно обновить состав. Но готовы ли "бело-голубые" пожертвовать следующим сезоном и полностью довериться Тамбиеву и его работе, рискнув возможным непопаданием в плей-офф? Вопрос открытый.

Ротенберг — мимо

Изменения в тренерском штабе "Динамо" были прогнозируемы. Несмотря на то, что на клубной пресс-конференции по итогам сезона-2025/26 руководство "бело-голубых" в лице президента клуба Виктора Воронина и генерального директора Сергея Сушко выразило поддержку Вячеславу Козлову и не торопилось с решением отодвинуть его от должности главного тренера команды, всем было очевидно, что дни Вячеслава Анатольевича в данной роли сочтены. "Динамо" при нем показало ужасный результат, впервые в своей истории проиграв со счетом 0-4 в серии первого раунда плей-офф КХЛ. Под сомнением были и взаимоотношения тренера с игроками команды — имелось достаточно поводов для того, чтобы полагать, что наставник не имел контроля над раздевалкой.

На фоне разговоров о кадровых перестановках в тренерском штабе "Динамо" чаще всех возникала одна фамилия — Ротенберг. Слухи о том, что Роман Борисович может претендовать на пост главного тренера "бело-голубых", возникли сразу после его увольнения из СКА и прихода в столичный клуб, где он занял место в совете директоров и стал ответственным за развитие динамовской академии. Они обрели особый вес после сенсационной и спорной отставки Алексея Кудашова и особенно усилились в последние недели, когда "Динамо" провалилось плей-офф.

В пользу Ротенберга и варианта с его назначением на пост главного тренера столичной команды высказались разные хоккейные эксперты, об этом активно писали некоторые СМИ, даже сам Роман Борисович при каждом удобном случае прямо говорил о желании и готовности занять эту должность. В беседе с РИА Новости Спорт он заявил так:

« "Я всегда готов работать, у меня есть желание работать. Нужно делать так, чтобы дети и игроки развивались. Уверен, все только начинается. Решение за акционерами".

Примечательно, что и в руководстве клуба отмечали достоинства Ротенберга.

« "Вы все хорошо его знаете. Влияние он оказывает всегда, у него есть мнение. Зачастую оно правильное. Практически ежедневно с ним общаюсь, он дает свои комментарии по играм, по игрокам", — говорил президент "Динамо" Виктор Воронин.

Однако действующий руководитель клуба в то же время отмечал, что вопрос о назначении Ротенберга на пост главного тренера "Динамо" не стоит на повестке дня. В динамовских кулуарах отмечался факт некоторого противостояния Романа Ротенберга с Ворониным и его окружением. Некоторые даже называли это битвой за власть в "Динамо". И если судить по неожиданному назначению Леонида Тамбиева, Роман Борисович эту своеобразную битву проиграл.