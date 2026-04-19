Ротенберг назвал условие, при котором возглавит "Динамо"

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского хоккейного "Динамо" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что готов стать главным тренером "бело-голубых" в случае одобрения его кандидатуры акционерами.
Ротенберг вошел в совет директоров "Динамо" летом 2025 года после ухода из петербургского СКА. Ранее СМИ писали, что Ротенберг может возглавить команду в случае увольнения Вячеслава Козлова, под руководством которого "Динамо" вылетело из Кубка Гагарина, проиграв в серии первого раунда минскому "Динамо" со счетом 0-4.
«
"Я всегда готов работать, у меня есть желание работать. Нужно делать так, чтобы дети и игроки развивались. Уверен, все только начинается. Решение за акционерами", - заявил Ротенберг.
До работы в совете директоров "Динамо" Ротенберг являлся главным тренером СКА с 2022 года. Под его руководством клуб дважды выходил в финал Западной конференции в плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок континента. В сезоне-2024/25 СКА занял седьмое место в таблице Западной конференции и уступил в первом раунде плей-офф московскому "Динамо" (2-4).
