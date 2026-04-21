"Питтсбург" Малкина снова проиграл по ходу серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Филадельфии Флайерз" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе "Флайерз" шайбы забросили Портер Мартон (34-я минута), Гарнет Хэтэуэй (38) и Люк Гленденинг (58).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов три раза бросил в створ и провел один силовой прием. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков нанес два броска в створ и заблокировал два броска.