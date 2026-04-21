"Питтсбург" Малкина снова проиграл по ходу серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Филадельфии Флайерз" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
21 апреля 2026 • начало в 02:00
Матч не начался
Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе "Флайерз" шайбы забросили Портер Мартон (34-я минута), Гарнет Хэтэуэй (38) и Люк Гленденинг (58).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов три раза бросил в створ и провел один силовой прием. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков нанес два броска в створ и заблокировал два броска.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Флайерз". Третий матч пройдет в Филадельфии в ночь на четверг по московскому времени.
