Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
05:49 21.04.2026
"Питтсбург" Малкина снова проиграл по ходу серии плей-офф НХЛ

© REUTERS / Charles LeClaireЕвгений Малкин (слева) в матче против "Филадельфии Флайерз"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Филадельфии Флайерз" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 апреля 2026 • начало в 02:00
Матч не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе "Флайерз" шайбы забросили Портер Мартон (34-я минута), Гарнет Хэтэуэй (38) и Люк Гленденинг (58).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов три раза бросил в створ и провел один силовой прием. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков нанес два броска в створ и заблокировал два броска.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Флайерз". Третий матч пройдет в Филадельфии в ночь на четверг по московскому времени.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзФиладельфия ФлайерзЕвгений МалкинЕгор ЧинаховМатвей Мичков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала