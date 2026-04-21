Украинцы в ужасе, а у нее праздник: новая звезда из России засияла в мире

Эта пятнадцатилетняя россиянка уже на втором международном старте в карьере вызвала трепет у признанных фавориток, враждебно настроенных сторон и даже Международной федерации гимнастики. РИА Новости рассказывает о настоящем открытии сезона в нашем спорте.

Украинцы набросились, не разобравшись

София Ильтерякова вернулась с Кубка мира по художественной гимнастике в Баку с двумя медалями - серебром в финале с булавами и бронзой в упражнении с обручем. Ей всего 15 лет, но по правилам она уже имеет право выступать на соревнованиях мастеров. Вооружившись нейтральным статусом, этой весной пробивная гимнастка отправилась покорять мир.

Первый же турнир (мартовский этап Кубка мира в Софии) выглядел почти непроходимым - среди соперниц опытная титулованная Алина Горносько из Белоруссии, лидер сборной Италии София Рафаэлли, лидер сборной Украины Таисия Онофрийчук и хозяйка соревнований Стиляна Николова. В многоборье дебютантка Ильтерякова заняла лишь девятое место, но получила важный опыт и билет в финал с обручем. Там София проиграла только Онофрийчук, после чего внезапно стала героиней международного скандала.

Во время церемонии награждения она осталась стоять спиной к экрану с флагами Украины, Италии и нейтральным полотном. Украинская федерация гимнастики трактовала ситуацию по-своему и воспользовалась моментом потребовать от FIG лишить Софию нейтрального статуса и запретить ей выступать на соревнованиях. Но после расследования инцидента федерация ограничилась предупреждением, сочтя, что русская гимнастка действовала исходя из своей растерянности от недостатка опыта. И уж точно безо всякого злого умысла. Ученицу поддержала главный тренер сборной России Татьяна Сергаева.

"София Ильтерякова впервые принимает участие в этапе Кубка мира и является дебютанткой соревнований такого уровня. В этом сезоне она перешла из юниорской категории во взрослую и сразу выступает на одном из самых конкурентных этапов серии. Во время церемонии награждения София могла немного растеряться – для спортсменки, которая впервые выходит на такой уровень, это абсолютно естественно", – приводит слова Сергаевой сайт Федерации гимнастики России.

Амбициозная папина дочка

На втором этапе Кубка мира в Азербайджане Ильтерякова снова оказалась в числе призеров. Во-первых, она укрепила свои позиции в многоборье, заняв уже пятое место и на 2,5 балла улучшив свой результат. Во-вторых, попала в два финала и в обоих завоевала медаль - бронзу с обручем и серебро с булавами. В булавах София проиграла только действующей олимпийской чемпионке из Германии Дарье Варфоломеевой. При этом обошла ту самую украинку Онофрийчук, с которой ей уже доводилось делить подиум. В этот раз церемония награждения прошла без нареканий - Ильтерякова на опыте играючи выполнила все формальности регламента.

Откуда вообще взялась эта смелая девчонка, с самых первых шагов на международной арене показывающая свои лидерские амбиции? Софию Ильтерякову можно назвать папиной дочкой. Это папа передал ей любовь к спорту, потому что сам в детстве занимался редким моноластом и даже стал чемпионом Башкирии в скоростном плавании. Он же привел дочь в секцию художественной гимнастики - это был центр имени олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой . Когда в 12 лет София вошла в юношескую сборную России, семья перебралась в Москву, чтобы дать дочерям все возможности для развития. Помимо Софии, у Ильтеряковых есть еще 19-летняя дочь Арина. Она занимается плаванием в "Самбо-70".

Папины дочки, выросшие в любви и обожании, обычно ничего не боятся и не сомневаются в своих силах. София кажется именно такой гимнасткой - она уверенно выступает на ковре, бойко держится перед камерой и даже пробовала себя в качестве интервьюера, задавая вопросы младшим подругам по команде для канала "Небесной грации".

Покорила Цискаридзе

О себе она рассказывает так же охотно: что любит лето за свой день рождения и зиму за новогоднюю атмосферу, после соревнований балует себя модным баббл-ти, а самым ценным подарком считает подаренные родителями на 14-летие сережки.

Ее тренеры Наталья Глемба и Екатерина Сергеева стараются подбирать для нее упражнения под стать темпераменту и предпочтениям. София не любит, когда скучно и медленно, так что со всеми предметами ей разрешают веселиться и зажигать. Может, ей пока недостает глубины и женственности, которая отличала Евгению Канаеву Маргариту Мамун или Лалу Крамаренко . Зато есть искра, вызывающая улыбку зрителей и судей, и особенный индивидуальный почерк в хореографии. Страдательные программы на разрыв души можно будет показывать лет через пять. А пока что веселимся!