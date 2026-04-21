10:50 21.04.2026 (обновлено: 11:12 21.04.2026)
В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по двум и более предметам

Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили законопроект, который позволит участникам ГИА пересдавать ЕГЭ по двум и более предметам.
  • Авторы законопроекта считают, что это снизит стрессовую нагрузку на выпускников и позволит более объективно выявить уровень их знаний.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается дать участникам ГИА право один раз пересдать ЕГЭ по двум и более учебным предметам по своему выбору, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
"Проектом… предлагается предоставить участникам государственной итоговой аттестации право в дополнительные дни по своему желанию один раз пересдать единый государственный экзамен по двум и более учебным предметам по своему выбору из числа учебных предметов, сданных в текущем году", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Принятие проекта, по мнению авторов, будет способствовать снижению стрессовой нагрузки на выпускников, созданию более комфортных условий прохождения государственной итоговой аттестации, а также более полному и объективному выявлению уровня знаний выпускников.
В сопроводительных документах уточняется, что реализация предлагаемых изменений позволит улучшить общие результаты государственной итоговой аттестации, поскольку большее число обучающихся сможет продемонстрировать фактический уровень своей подготовки в условиях меньшего психологического давления.
Парламентарии напомнили, что в настоящее время предусматривается право участника ГИА в дополнительные дни по своему желанию один раз пересдать ЕГЭ только по одному учебному предмету. Они уточнили, что ограничение права пересдачи только одним учебным предметом в ряде случаев не позволяет в полной мере достичь целей данного механизма. По их словам, итог поступления в вуз зависит не от одного, а, как правило, от совокупности результатов по нескольким предметам.
