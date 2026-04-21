В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по двум и более предметам

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили законопроект, который позволит участникам ГИА пересдавать ЕГЭ по двум и более предметам.

Авторы законопроекта считают, что это снизит стрессовую нагрузку на выпускников и позволит более объективно выявить уровень их знаний.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается дать участникам ГИА право один раз пересдать ЕГЭ по двум и более учебным предметам по своему выбору, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Изменения предлагается внести в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

"Проектом… предлагается предоставить участникам государственной итоговой аттестации право в дополнительные дни по своему желанию один раз пересдать единый государственный экзамен по двум и более учебным предметам по своему выбору из числа учебных предметов, сданных в текущем году", — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Принятие проекта, по мнению авторов, будет способствовать снижению стрессовой нагрузки на выпускников, созданию более комфортных условий прохождения государственной итоговой аттестации, а также более полному и объективному выявлению уровня знаний выпускников.

В сопроводительных документах уточняется, что реализация предлагаемых изменений позволит улучшить общие результаты государственной итоговой аттестации, поскольку большее число обучающихся сможет продемонстрировать фактический уровень своей подготовки в условиях меньшего психологического давления.