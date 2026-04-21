СМИ: ФИФА не пускает в продажу билеты на ЧМ-2026, создавая иллюзию нехватки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация футбола (ФИФА) не пускает в продажу часть билетов на матчи чемпионата мира 2026 года, создавая иллюзию нехватки.
- Цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года были повышены до 10 990 долларов после возобновления продаж.
- Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 сборных на территории трех стран — в США, Мексике и Канаде.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) якобы не пускает в продажу часть билетов на матчи предстоящего чемпионата мира 2026 года в попытках создать иллюзию нехватки билетов, утверждает газета Athletic со ссылкой на внутренние документы федерации.
"На большинство или все матчи чемпионата мира ФИФА, похоже, не продает билеты, создавая иллюзию дефицита", - говорится в публикации.
При этом документы, распространенные среди организаторов матчей, указывают, что как минимум на матч открытия продажи билетов отстают от запланированных показателей и продаж билетов на другие игры чемпионата.