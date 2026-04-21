11:08 21.04.2026
Источник: Эрдоган настаивает на возобновлении переговоров по Украине

© AP Photo / Markus Schreiber
Реджеп Эрдоган. 21.04.2026
Реджеп Эрдоган. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивает необходимость возобновления переговоров по Украине в рамках телефонной дипломатии с западными партнерами.
  • Эрдоган сообщил Владимиру Путину о готовности Анкары организовать переговоры по Украине, в том числе на уровне лидеров.
АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонной дипломатии с западными партнерами подчеркивает необходимость возобновления переговоров по Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Эрдоган в контакте с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил ему о готовности Анкары организовать переговоры по Украине, в том числе на уровне лидеров, информировал ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Господин президент (Тайип Эрдоган – ред.) активно использует формат телефонной дипломатии, в том числе с западными лидерами, последовательно акцентируя внимание на необходимости как можно скорее вернуться к переговорному процессу по Украине и сохранить дипломатические каналы открытыми", — отметил собеседник агентства.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
