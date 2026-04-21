Источник: Эрдоган настаивает на возобновлении переговоров по Украине

АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонной дипломатии с западными партнерами подчеркивает необходимость возобновления переговоров по Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

"Господин президент (Тайип Эрдоган – ред.) активно использует формат телефонной дипломатии, в том числе с западными лидерами, последовательно акцентируя внимание на необходимости как можно скорее вернуться к переговорному процессу по Украине и сохранить дипломатические каналы открытыми", — отметил собеседник агентства.