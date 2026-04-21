В Госдуме предложили расширить перечень вещей, которые можно брать на ЕГЭ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с РИА Новости предложил расширить перечень предметов, которые можно брать на ЕГЭ за счёт "анстистресс-набора" - вещей, которые не дают преимуществ с точки зрения результата, но помогают справиться с волнением, например, беруши без электроники, небольшая тихая антистресс-игрушка, личный талисман.

Помимо черной ручки и паспорта участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года могут взять с собой лекарства, перекус и бутылку воды, на ряд экзаменов разрешено также принести линейку и калькулятор, следует из документа, с которым ранее ознакомилось РИА Новости.

"Считаю, что действующий перечень можно расширить за счёт "анстистресс-набора". Речь о простых вещах, которые не дают никаких преимуществ с точки зрения результата, но помогают справиться с волнением: беруши без электроники, небольшая тихая антистресс-игрушка, личный талисман", - сказал Чернышов

Депутат отметил, что Рособрнадзор сформировал понятный и в целом разумный перечень предметов. По его словам, это важный базовый стандарт, который обеспечивает прозрачность и единые условия для всех.

"Но при этом очевидно, что сегодня экзамен – это не только проверка знаний, но и серьёзная психологическая нагрузка для школьников. И эту реальность тоже нужно учитывать", - считает вице-спикер Госдумы

По его словам, создавать нужно нормальные человеческие условия, в которых можно сосредоточиться на заданиях, а не на собственном стрессе.