Глава РФПИ назвал отставку Стармера единственным шансом для Британии

- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера единственным сценарием, который может помочь стране.
- Так Дмитриев прокомментировал публикацию, посвящённую заседанию палаты общин по экс-послу Великобритании Питеру Мандельсону.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера единственным сценарием, который поможет стране.
"Есть только один сценарий, который может помочь Стармеру и Великобритании: "отставка", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию, посвящённую заседанию палаты общин по экс-послу Великобритании Питеру Мандельсону.
Ранее издание Telegraph сообщило, что Стармер уволил главу дипломатической службы Олли Роббинса в связи с утратой доверия на фоне информации о том, что МИД не последовал выводам службы безопасности и, не сообщив о них Даунинг-стрит, принял связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном Питера Мандельсона на должность посла. До этого из-за скандала вокруг связей Мандельсона с Эпштейном ушел в отставку ряд других чиновников, включая главу аппарата Стармера Морган Максуини.
После публикации последней партии файлов по делу скандально известного Джеффри Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Великобритании Гордона Брауна, переслал внутренний документ кабмина Соединенного Королевства Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Дмитриев призвал Стармера подать в отставку
