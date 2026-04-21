Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ назвал отставку Стармера единственным шансом для Британии - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 21.04.2026
Глава РФПИ назвал отставку Стармера единственным шансом для Британии

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера единственным сценарием, который может помочь стране.
  • Так Дмитриев прокомментировал публикацию, посвящённую заседанию палаты общин по экс-послу Великобритании Питеру Мандельсону.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера единственным сценарием, который поможет стране.
"Есть только один сценарий, который может помочь Стармеру и Великобритании: "отставка", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию, посвящённую заседанию палаты общин по экс-послу Великобритании Питеру Мандельсону.
Ранее издание Telegraph сообщило, что Стармер уволил главу дипломатической службы Олли Роббинса в связи с утратой доверия на фоне информации о том, что МИД не последовал выводам службы безопасности и, не сообщив о них Даунинг-стрит, принял связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном Питера Мандельсона на должность посла. До этого из-за скандала вокруг связей Мандельсона с Эпштейном ушел в отставку ряд других чиновников, включая главу аппарата Стармера Морган Максуини.
После публикации последней партии файлов по делу скандально известного Джеффри Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Великобритании Гордона Брауна, переслал внутренний документ кабмина Соединенного Королевства Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
В миреВеликобританияРоссияСШАКирилл ДмитриевКир СтармерДжеффри ЭпштейнРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала