Волейболисты московского "Динамо" обыграли казанский "Зенит" в матче ЧР

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло казанский "Зенит" в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу.
Встреча, которая прошла во вторник в Казани, завершилась победой гостей со счетом 3-2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12).
Счет в финальной серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Динамо". Второй матч противостояния пройдет 23 апреля также в Казани.
Серия за третье место российской Суперлиги проводится между петербургским "Зенитом" и новосибирским "Локомотивом" (0-1).