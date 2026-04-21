21:56 21.04.2026 (обновлено: 22:24 21.04.2026)
Волейболисты московского "Динамо" обыграли казанский "Зенит" в матче ЧР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу.
  • Встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 3-2.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло казанский "Зенит" в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу.
Встреча, которая прошла во вторник в Казани, завершилась победой гостей со счетом 3-2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12).
Счет в финальной серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Динамо". Второй матч противостояния пройдет 23 апреля также в Казани.
Серия за третье место российской Суперлиги проводится между петербургским "Зенитом" и новосибирским "Локомотивом" (0-1).
