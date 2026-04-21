"Даллас" обыграл "Миннесоту" во втором матче серии плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
08:07 21.04.2026
"Даллас" обыграл "Миннесоту" во втором матче серии плей-офф НХЛ

"Даллас" обыграл "Миннесоту" в матче серии плей-офф НХЛ со счетом 4:2

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Даллас Старз" обыграл "Миннесоту Уайлд" во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
  • Встреча завершилась со счетом 4:2.
  • Следующие два матча пройдут на домашней площадке "Миннесоты" в Сент-Поле 22 и 25 апреля.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Даллас Старз" обыграл "Миннесоту Уайлд" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Далласе завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 1:1). В составе победителей дубль оформил Уайатт Джонстон (9-я, 60-я минуты), также отличились Мэтт Дюшен (25) и Джейсон Робертсон (48). У "Уайлд" две шайбы забросил Брок Фейбер (12, 50).
В составе "Миннесоты" голевой передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующие два матча 1/8 финала Кубка Стэнли пройдут на домашней площадке "Миннесоты" в Сент-Поле 22 и 25 апреля.
По итогам регулярного чемпионата "Даллас" занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, где "Миннесота" стала третьей.
Андрей Свечников в матче против Оттавы Сенаторз - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Каролина" со Свечниковым увеличила преимущество в серии плей-офф НХЛ
Вчера, 06:52
 
