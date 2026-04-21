"Даллас" обыграл "Миннесоту" во втором матче серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Даллас Старз" обыграл "Миннесоту Уайлд" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Далласе завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 1:1). В составе победителей дубль оформил Уайатт Джонстон (9-я, 60-я минуты), также отличились Мэтт Дюшен (25) и Джейсон Робертсон (48). У "Уайлд" две шайбы забросил Брок Фейбер (12, 50).
В составе "Миннесоты" голевой передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующие два матча 1/8 финала Кубка Стэнли пройдут на домашней площадке "Миннесоты" в Сент-Поле 22 и 25 апреля.
По итогам регулярного чемпионата "Даллас" занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, где "Миннесота" стала третьей.