Астроном опроверг наличие астероидов, угрожающих Земле

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. На данный момент в Солнечной системе нет астероидов, реально угрожающих Земле, но они могут появиться в будущем, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
"Сейчас нет объектов, которые реально угрожают Земле. Но это не означает, что можно спать спокойно. Потому что на самом деле время жизни таких объектов не более 10 миллионов лет. Они за это время выпадают либо на планету, либо на Солнце, либо снова улетают во внешние части Солнечной системы. Поэтому надо вести постоянное наблюдение. Вполне может появиться объект, который может уже реально угрожать Земле", - рассказал ученый.
Железнов призвал трезво оценивать вероятность столкновения Земли с астероидом.
"Мы гарантируем, что это произойдет. Это может быть либо через 10 лет, а может быть через 10 тысяч. Мы этого не знаем. Но рано или поздно это случится", - добавил он.
Астроном отметил, что изобретены способы предотвращения рисков катастрофы.
"В случае, если обнаруживается объект, который идет в столкновение с Землей, самое эффективное средство предотвращения - это столкнуть объект с опасной траектории. Кстати, уже проводились эксперименты. В 2022 году сумели изменить траекторию астероида Диморфа, столкнув с ним комический аппарат", - рассказал Железнов.
