Рейтинг@Mail.ru
Астроном опроверг наличие астероидов, угрожающих Земле
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
02:18 21.04.2026
Астроном опроверг наличие астероидов, угрожающих Земле

РИА Новости: в Солнечной системе нет астероидов, угрожающих Земле

CC0 / / Планета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
CC0 / /
Планета Земля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. На данный момент в Солнечной системе нет астероидов, реально угрожающих Земле, но они могут появиться в будущем, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
"Сейчас нет объектов, которые реально угрожают Земле. Но это не означает, что можно спать спокойно. Потому что на самом деле время жизни таких объектов не более 10 миллионов лет. Они за это время выпадают либо на планету, либо на Солнце, либо снова улетают во внешние части Солнечной системы. Поэтому надо вести постоянное наблюдение. Вполне может появиться объект, который может уже реально угрожать Земле", - рассказал ученый.
Астероид приближается к Земле — художественное изображение - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Грядет катастрофа планетарных масштабов, но ученые этому только рады
10 февраля, 08:00
Железнов призвал трезво оценивать вероятность столкновения Земли с астероидом.
"Мы гарантируем, что это произойдет. Это может быть либо через 10 лет, а может быть через 10 тысяч. Мы этого не знаем. Но рано или поздно это случится", - добавил он.
Астроном отметил, что изобретены способы предотвращения рисков катастрофы.
"В случае, если обнаруживается объект, который идет в столкновение с Землей, самое эффективное средство предотвращения - это столкнуть объект с опасной траектории. Кстати, уже проводились эксперименты. В 2022 году сумели изменить траекторию астероида Диморфа, столкнув с ним комический аппарат", - рассказал Железнов.
Астероид над Землей - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Астроном назвал число сближающихся с Землей астероидов
13 апреля, 02:27
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала