Астроном опроверг наличие астероидов, угрожающих Земле

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. На данный момент в Солнечной системе нет астероидов, реально угрожающих Земле, но они могут появиться в будущем, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

"Мы гарантируем, что это произойдет. Это может быть либо через 10 лет, а может быть через 10 тысяч. Мы этого не знаем. Но рано или поздно это случится", - добавил он.