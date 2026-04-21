Ушаков возглавит оргкомитет по подготовке саммита Россия — АСЕАН - РИА Новости, 21.04.2026
18:12 21.04.2026 (обновлено: 23:36 21.04.2026)
Ушаков возглавит оргкомитет по подготовке саммита Россия — АСЕАН

Ушаков возглавит оргкомитет по подготовке саммита Россия — АСЕАН в 2026 году

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Юрий Ушаков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Юрий Ушаков возглавит оргкомитет по подготовке и проведению саммита Россия — АСЕАН.
  • Соответствующий указ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков возглавит оргкомитет по подготовке и проведению в Российской Федерации саммита Россия — АСЕАН в этом году, соответствующий указ российского лидера Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2026 году саммита Россия — АСЕАН. <...> ﻿﻿﻿Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2026 году саммита Россия — АСЕАН помощника президента РФ Ушакова", — говорится в тексте документа.
