Ушаков возглавит оргкомитет по подготовке саммита Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков возглавит оргкомитет по подготовке и проведению в Российской Федерации саммита Россия — АСЕАН в этом году, соответствующий указ российского лидера Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2026 году саммита Россия — АСЕАН. <...> Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2026 году саммита Россия — АСЕАН помощника президента РФ Ушакова", — говорится в тексте документа.