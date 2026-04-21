Артюхина сделали одним из начальников "Шанхайских драконов"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший нападающий сборной России по хоккею Евгений Артюхин назначен на должность генерального менеджера "Шанхайских драконов", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Во вторник клуб сообщил о назначении на пост президента трехкратного обладателя Кубка Гагарина и олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука.
"Евгений Артюхин отлично знает хоккей изнутри, обладает богатым опытом. "Вегас" в последние годы добился серьезных успехов, и работа скаутом в такой организации помогла Евгению не только узнать североамериканский рынок, но и перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства, как внутри России, так и в Северной Америке. Желаю Евгению удачи, уверен, что он поможет вывести спортивную составляющую клуба на новый уровень, соответствующий нашим задачам", - сказал Ковальчук.
Артюхину 43 года, в России он выступал за подольский "Витязь", ярославский "Локомотив", омский "Авангард", ЦСКА, петербургский СКА, подмосковный "Атлант", новосибирскую "Сибирь", столичное "Динамо", владивостокский "Адмирал" и нижнекамский "Нефтехимик", в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) - за "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Анахайм Дакс" и "Атланту Трэшерз". По завершении карьеры последние три года он работал скаутом в "Вегас Голден Найтс".