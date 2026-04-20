"Зенит" вымучил победу над махачкалинским "Динамо", заявил Мостовой

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты петербургского "Зенита" вымучили победу над махачкалинским "Динамо" в матче чемпионата России, интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет сохраняться до последнего тура, заявил РИА Новости бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.