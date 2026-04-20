"Зенит" вымучил победу над махачкалинским "Динамо", заявил Мостовой

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты петербургского "Зенита" вымучили победу над махачкалинским "Динамо" в матче чемпионата России, интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет сохраняться до последнего тура, заявил РИА Новости бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
В 25-м туре чемпионата России "Зенит" обыграл в Каспийске махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 78-й минуте, его автором стал полузащитник махачкалинцев Никита Глушков, который срезал мяч в собственные ворота.
"Зенит" победу в Махачкале просто вымучил. Последние игры у "Зенита" неубедительные: оступились со "Спартаком", сейчас вымучили победу. Хорошо, что у "Динамо" защитник на ауте куда-то бросился, а то и непонятно было бы. Пенальти не забили. Плюс "Краснодар" вчера потерял очки. Интрига будет до последнего тура. У "Зенита" проблема с нападающими: раньше у них был выбор, а сейчас, по сути, один форвард - Соболев. Дуран до сих пор непонятен, он несколько раз выходил, гулял по полю", - сказал Мостовой.